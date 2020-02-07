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الرئيس التونسي يكلف وزير خارجيته بتمثيله في قمة الاتحاد الأفريقي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باشطبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر تنظيمها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير الجاري.

وذكرت الرئاسة التونسية، أنه "بتوصية من طبيبه المباشر يلازم قيس سعيد الراحة التامة لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك نتيجة التهاب حاد في الحنجرة".

وكان قيس سعيد، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه سيشارك في القمة وسيلتقي على هامشها عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والإقليمية.

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