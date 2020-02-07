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أخبار البورصة المصرية .. مشتريات الأجانب تصل الي 300 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي
الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:55 م
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نيفين سمير
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تعاملات المستثمين بالبورصة المصرية
إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 61% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على29% مسجلين صافي شراء 300 مليون جنيه مدفوعين بإنتاعش قطاع الإتصالات والذي بدأ أدائه الإيجابي عقب استحواذ الشركة السعودية stc على حصة في فودافون مصر، واستحوذ العرب علي 10% محققين صافي عمليات بيع331 مليون جنيه.
وربح رأس المال السوقي خلال الأسبوع المنتهي نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوي 712.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع السابق له .
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن المؤشر الرئيسي “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.34% ليسجل 14105 نقطة، وارتفع معه مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1400 نقطة،ةإستقرمؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ثباتا عند نفس مستويات الأسبوع السابق له.
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