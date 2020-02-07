أخبار البورصة المصرية .. مشتريات الأجانب تصل الي 300 مليون جنيه خلال الأسبوع المنقضي









وربح رأس المال السوقي خلال الأسبوع المنتهي نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوي 712.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع السابق له .









وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن المؤشر الرئيسي “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.34% ليسجل 14105 نقطة، وارتفع معه مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1400 نقطة،ةإستقرمؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ثباتا عند نفس مستويات الأسبوع السابق له.



