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تعرف على موعد طرح أغنية ساندي الجديدة "كان عادي"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:01 م
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ساندي
ساندي
هبة أحمد
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كشفت الفنانة ساندي عن موعد طرح أغنيتها الجديدة"كان عادي"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ساندي صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة :'استنوا بكرا فيديو كليب أغنية "كان عادي" تالت اغنية من ألبوم اتنين في واحدة على قناتي على يوتيوب،وهتسمعوها على كل التطبيقات الموسيقية".

يُشار أن ساندي تعاونت في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي،محمد أبو القاسم،سلمى رشيد،أسامةمحرز، أحمد المالكي،شريف إسماعيل،هيثم نبيل، محمد يحيى،أحمد برازيلي، محمد خلف،هاني ربيع، علاء الراوي، هاني يعقوب،أحمد عبد السلام، كريم عبد الوهاب.
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