أخبار البورصة المصرية .. رأس المال السوقي يغلق عند 712.6 مليار جنيه هذا الأسبوع





أخبار البورصة المصرية





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقى قد حقق ربح نحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% .





رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية





وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5% و ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.







