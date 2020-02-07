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أخبار البورصة المصرية .. رأس المال السوقي يغلق عند 712.6 مليار جنيه هذا الأسبوع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:48 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن  رأس المال السوقى قد حقق ربح نحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 712.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6% .

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية

 وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية من 395.5 مليار جنيه إلى 401.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.9 مليار جنيه إلى 204.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5% و ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 609.2 مليار جنيه إلى 614 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.


وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 835 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
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