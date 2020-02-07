تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية ونجاة قائدها





أفادت تقارير إعلامية باكستانية، اليوم الجمعة، بأن طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية تحطمت بالقرب من مدينة "شوركوت" في مقاطعة "جانج" بإقليم "البنجاب".





ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن متحدث باسم القوات الجوية قوله، إن الطائرة وهي من طراز "ميراج" تحطمت خلال مهمة تدريب روتينية، مشيرا إلى أن قائد الطائرة نجا، كما لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو خسائر مادية جراء الحادث.





وأضافت القناة، أن القوات الجوية الباكستانية شكلت لجنة تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.