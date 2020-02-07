تخفيض "الأقصر باس" 50 % تنشيطًا للسياحة

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير والذي ترأسه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه في القاهرة والأقصر.



وجاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر خلال شهري يوليو وأغسطس حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.



