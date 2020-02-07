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تخفيض "الأقصر باس" 50 % تنشيطًا للسياحة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير والذي ترأسه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، ومنفذ بيعه في القاهرة والأقصر.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف في الأقصر خلال شهري يوليو وأغسطس حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن تصريح الأقصر Luxor Pass ينقسم إلى فئتين وهما Premium وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري، والفئة الثانية Standard وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.
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الكلمات المفتاحية

تنشيط سياحة السياحة الاقصر باس

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