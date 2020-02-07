ننشر توصيات المؤتمر السنوي التاسع لقسم القلب بكلية "طب المنصورة"

قال الدكتور محمود يوسف رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر السنوى التاسع لقسم القلب بكلية الطب، إن المؤتمر شارك فيه أساتذة أمراض القلب بجامعات المنصورة والقاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط وطنطا وبنها والزقازيق بالإضافة إلى عدد من أساتذة أمراض القلب من الصومال واليمن وليبيا وخبراء أمراض القلب بجامعات اليابان وألمانيا وأمريكا.



وأكد أن المؤتمر تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات مثل: كيفية منع السكتة الدماغية من وجهة نظر أطباء القلب والجديد فى قسطرة الشرايين التاجية وعلاج السدة المزمنة بها استنادا لخبرات أساتذة أمراض القلب فى مصر واليابان وأمريكا ودور أطباء الأمراض العصبية فى تدريب صغار أطباء القلب على التعامل مع السكتة الدماغية، دور أطباء السكر فى تدريب صغار أطباء القلب على تشخيص وعلاج أمراض القلب للمرضين المصابين بالسكر.



وأوضح أنه تم عقد ورشة عمل خلال اليوم الأول للمؤتمر تم خلالها تدريب صغار أطباء القلب على تركيب قسطرة القلب ومظمات القلب وإجراء الموجات الصوتية للقلب.



وأضاف أن القسم يمتلك ٣ أجهزة قسطرة تعمل ٥ أيام أسبوعيا وتخدم من ١٥- ٢٠ حالة يوميا بالإضافة إلى حجرتين بالعيادات الخارجية تخدم ٣٠٠ مريض يوميا مما جعل القسم يقوم بتركيب ١٤ الف قطرة منها ٤٥٠٠ علاجية و٩٥٠ منظم للقلب وتوسيع ١١٥ صمام ميترالى منذ إنشاء القسم.



ومن جانبه، أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة عن علاج ١٨٪ من حالات قوائم الانتظار التى عالجتها مختلف مستشفيات الجامعات المصرية تنفيذا للمبادرة الرئاسية لعلاج هذه المشكلة.



أقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة، الدكتور محمود يوسف أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتور هشام والى والدكتور أحمد وفا سكرتيرا المؤتمر وأستاذا القلب بكلية الطب جامعة المنصورة



كما حضر الدكتور أحمد حسنى العدوى مقرر المؤتمر وأستاذ القلب بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية، عدد من أساتذة وأطباء القلب بعدد من الجامعات المصرية وبمعهد القلب.



وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة باهتمام قسم القلب بكلية الطب بتسجيل الحالات التى تم علاجها بالقسم مما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة وفى بلورة الجهد المبذول من كافة العاملين بالقسم.



وأثنى الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة على تطبيق قسم القلب بكلية الطب لنهج التكامل بين التخصصات الطبية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ووعد بدعم القسم وتلبية كافة احتياجاته.



وأبدت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة إعجابها بموضوعات المؤتمر مشيدة بتواصل الأجيال داخل القسم وبمساهمة أعضائه فى قوافل جامعة المنصورة الطبية.



ورأى الدكتور مجدى عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القلب كلية الطب جامعة القاهرة ورئيس جمعية القلب المصرية أن قسم القلب بكلية الطب جامعة المنصورة يشهد طفرة هائلة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والبحث العمل مؤكدا على حرص كافة أطباء القلب فى مصر على حضور مؤتمر القسم كل عام.

