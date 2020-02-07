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لا مكان لقدم.. تعرف على عدد جماهير الزمالك في السوبر الإفريقي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:49 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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حجزت جماهير الزمالك نسبتها بالكامل في تذاكر مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب حمد بن جاسم في قطر.

وحجزت الزمالك النسبة المخصصة لها بالكامل قبل ما يقرب من أسبوع على اللقاء في ظل رغبة الكثير من عشاق الأبيض في الوطن العربي وقطر على التواجد ومساندة الفريق.

ويسع ملعب حمد بن جاسم لما يقرب من 25 ألف متفرج وتم حجز النسبة المخصصة لجماهير الزمالك بالكامل والتي تصل إلى نصف تلك السعة وفقًا لما تم توزيعه من جانب الاتحاد الافريقي.

وأجرت رابطة مشجعي الزمالك في قطر بعض التحضيرات في الساعات الماضية تمهيدا لاستقبال بعثة الزمالك وحضور مواجهة الجمعة المقبل.
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الكلمات المفتاحية

رياضة جماهير الزمالك الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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