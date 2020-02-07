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رغم تحذيرات واشنطن.. الرئيس الفنزويلي يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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أجرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، محادثات مع وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواصل فيه موسكو دعم الحكومة الاشتراكية للدولة المعزولة في أمريكا الجنوبية رغم تحذيرات واشنطن من أنها قد تكثف العقوبات.

ووصل سيرجي لافروف إلى كاراكاس يوم الخميس، بعد ساعات فقط من إشارة وزارة الخارجية إلى أن برنامج العقوبات الخاص بفنزويلا قد يبدأ في استهداف روسيا، التي ساعدت شركاتها النفطية مادورو عن طريق شراء الكثير من النفط الخام في أوبك، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقد تكون المساعدة من روسيا حاسمة بالنسبة لمادورو لتعزيز إنتاج النفط واستعادة النمو الاقتصادي بعد الانفتاح المفاجئ للاقتصاد العام الماضي الذي أعقب سنوات من التضخم المفرط والهجرة الجماعية لحوالي 5 ملايين شخص.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف مع مادورو ونائب الرئيس ديسي رودريجيز، ووزير الخارجية جورج أريزا.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في البيت الأبيض بزعيم المعارضة خوان جايدو، المعترف به من قبل أكثر من 50 دولة كرئيس شرعي لفنزويلا.

ويوم الخميس، حذر الممثل الخاص للولايات المتحدة في فنزويلا إليوت أبرامز من أن دعم روسيا لحكومة مادورو "قد لا يكون مجانيًا".

وانتقد لافروف، الذي كان في المكسيك كجزء من جولة في دول أمريكا اللاتينية، يوم الخميس "استفزازات" الولايات المتحدة، موضحًا أن واشنطن تسعى ذريعة للتدخل العسكري.

وعلى الرغم من دراما تبادل الحرب الباردة، إلا أنه ليس من الواضح أن واشنطن مستعدة لمعاقبة شركات النفط الروسية بسبب التأثير المحتمل على أسواق النفط الخام.

ولقد أشرف الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا على الإنهيار الكبير للإقتصاد الذي كان يعج بالحركة. فقد غادر نظام السيطرة على العملة المثقل بالديون والاستيلاء على الدولة من الشركات الخاصة البلاد مع التضخم بالقرب من 10000٪.

ووصفت الدول الغربية حكومته على نطاق واسع بأنها غير شرعية بعد إعادة انتخابه عام 2018، والتي تم انتقادها باعتبارها خدعة. ولكن دعم روسيا والصين وكذلك الدعم المستمر من الجيش قد سمحا له بالاحتفاظ بالسلطة.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن لافروف روسيا و فنزويلا

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