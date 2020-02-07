فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

أظهر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، العين الحمراء لنجم الفريق حسين الشحات، وهدده بالاستبعاد من التشكيل الأساسى للفريق والجلوس على الدكة فى حالة عدم استعادة مستواه.





وعقد فايلر جلسة مع الشحات فى تدريب اليوم الصباحى عقب لقاء بيراميدز، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين مقابل هدف.





وجاءت جلسة فايلر اليوم مع الشحات عقب لقاء بيراميدز ، بعد تراجع مستواه بشكل كبير، خلال المباريات الأخيرة، وآخرها لقاء بيراميدز بجانب غياب الأداء الجماعى لدى اللاعب، وطلب فايلر من جناح الأهلى التركيز والعمل على استعادة مستواه.





وأكد مصدر بالجهاز الفنى للأهلي أن المدير الفنى طالب لاعبيه باستغلال الفرص، مؤكدًا أن أى لاعب سيقصر فى التدريبات والمباريات لن يكون له مكان فى تشكيلة الفريق.



