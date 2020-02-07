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أخبار البورصة المصرية .. تداولات البورصة تقفز لـ 14.1 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:41 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية


ارتفعت قيمة التداول  بالبورصة المصرية ، خلال الأسبوع  الحالي ، حيث وصلت الي 14.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 835 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول9.7 مليار جنيه، وكمية تداول 796 ورقة منفذة على96 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه


إجمالي التداولات للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة المصرية 

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة  المصرية ، ما بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 507.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 602.7 مليون جنيه، بحجم تداول 304.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 29 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.3 مليار جنيه بحجم تداول 728.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 91.6 ألف عملية.

مؤشرات البورصة المصرية

و ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” الرئيسي بنسبة 1.34% ليسجل 14105 نقطة، وارتفع معه مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1400 نقطة،ةإستقرمؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ثباتا عند نفس مستويات الأسبوع السابق له.


وربحت البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق  رأسمالها السوقي عند مستوي 712.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6% عن الأسبوع السابق له .



سجلت تعاملات المصريين نسبة 61% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على29% مسجلين صافي شراء 300 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 10% محققين صافي عمليات بيع331 مليون جنيه.
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