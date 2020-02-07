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أبو مازن: الشعب الفلسطيني صامد وسيواصل ثباته فوق أرضه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني صامد في وطنه وسيواصل صموده وثباته فوق أرضه.

وأدان عباس، استشهاد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين أمس، وذلك خلال اتصال هاتفي مع والد الشهيد.

واستنكر الرئيس الفلسطيني هذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بهدف إرهابه، معربا عن خالص التعازي لأسرة الشهيد.

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