حبس صاحب مستودع لبيعه 500 أسطوانة بوتجاز بالسوق السوداء

قررت النيابة العامة حبس صاحب مستودع لقيامه ببيع 500 أسطوانة بوتجاز أزيد من سعرها الأصلى بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، فى منطقة السيدة زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



البداية عندما تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مستودع لبيعه 500 أسطوانة بوتاجاز أزيد من أسعارها الأصلية بالسيدة زينب.



ونجحت حملة تموينية في ضبط المدير المسئول عن المستودع بوتاجاز وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.