Advertisements
موعد مباراة روما ضد بولونيا اليوم 7/2/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:31 م
Advertisements
Advertisements
مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي
روما ضد بولونيا، يواجه فريق روما الإيطالي ضيفه بولونيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأولمبيكو" معقل الذئاب، في إطار افتتاح منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 2019 - 2020.
موعد مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي
ستُقام مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:45 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي
سيتم إذاعة مباراة روما ضد بولونيا في الدوري الإيطالي بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 3.
تشكيل روما المتوقع لمباراة بولونيا في الدوري:-
حراسة المرمى: باو لوبيز.
خط الدفاع: ليوناردو سبينازولا - كريس سمولينج - جيانلوكا مانشيني - دافيد سانتون.
خط الوسط: بريان كريستانتي- جوردان فيرتو - دييجو بيروتي - سينجيز أوندير.
خط الهجوم: جاستن كلويفرت - إدين دجيكو.
ويحتل فريق روما المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلانتا صاحب المركز الرابع، بينما يحتل بولونيا المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.
ويسعى الذئاب للفوز على بولونيا وحصد النقاط الثلاث، وذلك لتعويض خسارته أمام ساسولو في الجولة الماضية والدخول في المربع الذهبي.
ولم يحقق روما سوى فوز وحيد في آخر 5 مباريات بالكالتشيو، وفي المقابل يسعى بولونيا لمواصلة الانتصارات بعد أن حقق الفوز في الجولتين الماضيتين.
Advertisements