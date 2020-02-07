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ميس حمدان: "مش هتجوز غير عن حب"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:35 م
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ميس حمدان
ميس حمدان
هبة أحمد
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وجهت الفنانة ميس حمدان رسالة لمحبيها بمناسبة اقتراب عيد الحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ميس حمدان مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت في الصور وهي مرتدية فستان كب طويل باللون الأحمر، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ووضعت على شعرها توكة على شكل وردة. ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

وعلقت ميس حمدان على الصورة قائلة :"الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليًا في الوجود بكل أشكاله،و لو هتكلم عن الحب بين الراجل و الست فبالنسبة ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي و بيخليني إنسانة محبة للحياو، و عايزة أكون أحسن و حاجات تانية كتير".

وتابعت ميس حمدان قائلة :"و الحمد لله عشته أكتر من مرة بكل تفاصيله الحلوة و المرة و ووجعه المؤلم، ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف،ورافضة اتجوز من غير حب".

وأضافت ميس :" رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حوليه إن خلاص مفيش حاجة اسمها حب، لكن أنا مصممه إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي، جايز يتغير بعدين و أنا ماشية عل العكاز مثلاً هههه معرفش ".

واستكملت ميس كلامها قائلة:"الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو، و استمتعو بيه قد متقدرو، حبو و تحبو لأن الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب، الحب بيدي طاقه إيجابية تخليك طاير فوق الريح من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغة مش مفهمومة ".
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