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إحالة 22 طبيبا وممرضة بمستشفى الفشن للتحقيق

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:31 م
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ارشيفية
ارشيفية
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أحال أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، 18 طبيبا، و4 ممرضات، بمستشفى الفشن المركزي، للتحقيق لتغيبهم عن العمل وذلك خلال زيارة مفاجئة، قام بها التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

كان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، كّلف لجنة من الوحدة المحلية، تضم يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وحيدر حسين وعاشور حلمي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى المركزي، وبيان مدى إلتزام العاملين بالمستشفى بالتواجد بالعمل على مدار اليوم.

وقامت اللجنة بزيارة مفاجئة إلى المستشفى للوقوف علي انضباط الاطباء والممرضات وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتبين غياب 18 طبيبا و4 ممرضات من العاملين بالمستشفى، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وعرضها علي رئيس المدينة فقرر إحالتهم للتحقيق وإخطار مديرية الصحة بالقرار.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شدّد على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى.
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