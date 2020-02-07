كلوب يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

توج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير.

وحصل كلوب على الجائزة بعد المنافسة مع كل من الإسباني بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي، والنمساوي رالف هازنهاتل مدرب فريق ساوثهامبتون، والإنجليزي نيجيل بيارسون المدير الفني لفريق واتفورد.

وقاد كلوب ليفربول خلال خمس لقاءات في شهر يناير، حقق الأنتصار في كل المواجهات أمام كل من شيفيلد يونايتد وتوتنهام ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ووست هام.

وبحسب شبكة شبكة "Squawka"، فإن كلوب فاز بجائزة مدرب الشهر خمس مرات في موسم واحد هو رقم غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ولم يسبق لأي مدرب في تاريخ البريميرليج، وأن حصل على جائزة مدرب الشهر خمس مرات في موسم واحد في المسابقة المحلية.

وتعد تلك الجائزة هي الخامسة على التوالي للمدرب الألماني في الموسم الحالي.