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إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل - تصوير: محمد فتحي
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شكرت الدكتورة سلمى حسونة إحدى طبيبات المنيا المصابات في حادث المنيا، تلبية الأطباء وحضورهم الجمعية العمومية الطارئة بالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني، قائلة: "الحشد ليس بقليل ويمكننا إيصال أصواتنا للجهات المسؤولة".

وطالبت سلمى، اثناء تواجدها بدار الحكمة، عقب الإعلان عن تأجيل العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني، المسؤولين بعدم التعسف الإداري الذي يؤدي لوقوع كوارث مثل حادث المنيا، مناشدة شباب الأطباء زملائها، بعدم الإستسلام "علينا إلا نستسلم".

وأعلن الدكتور حسين خيري، النقيب العام للأطباء، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة المقرر اكتمالها بتسجيل 1000عضو، على ان تعقد بعد أسبوعين.

وكان من القرر ان تناقش الجمعية العمومية الطارئة تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج - وفق تعبير النقابة - عن التعسف الإداري، حيث جاء الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منصف يناير الماضي.

إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
إحدى طبيبات المنيا لزملائها: "علينا ألا نستسلم" (صور)
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وزارة الصحة مركز صحة أسرة

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