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تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل – تصوير: محمد فتحي
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أعلن الدكتور حسين خيري، النقيب العام للأطباء، عن تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة المقرر اكتمالها بتسجيل 1000 عضو، على أن تعقد بعد أسبوعين.

وكان من القرر أن تناقش الجمعية العمومية الطارئة تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج - وفق تعبير النقابة - عن التعسف الإداري، حيث جاء الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منصف يناير الماضي.
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
تأجيل العمومية الطارئة لنقابة الأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني (صور)
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