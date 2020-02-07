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تمهيدا لافتتاحه.. بدء تدريبات السلامة وأعمال التأمين بالمتحف الكبير
الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:50 م
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حسام زيدان
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قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن المتحف ينظم حاليًا سلسلة من المحاضرات المتخصصة في مجال السلامة والوقاية والأمن للعاملين وذلك لرفع الوعي لديهم للتعامل في المواقف الطارئة.
وأوضح مفتاح، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لقرب انتهاء الأعمال الإنشائية للمتحف والبدء في تجهيز فتارين العرض المتحفي في قاعه الملك توت عنخ آمون ورفع القطع الأثرية الكبيرة على الدرج العظيم، تمهيدا لافتتاحه.
وأشار، إلى أن هذه المحاضرات تشمل توعية العاملين عن كيفية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لتأمين الموقع وعملية دخول فتارين العرض المتحفي والقطع الأثرية بالإضافة إلى اتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة.
وأضاف مفتاح: أن المحاضرات تشمل جزء عملي وجزء تطبيقي لتدريب العاملين علي كيفية وسرعة التصرف في حالة وقوع أية أخطاء بشرية أو طبيعية أو مواقف طارئة، والأسلوب الأمثل لمجابهة هذه المواقف مثل التدريب علي الإطفاء السريع للحرائق واسلوب الإخلاء والتأمين.
ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 ليعرض آثار حضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة، منها المجموعة ةالكاملة لكنوز الملك توت عنخ امون والذي يبلغ عددها أكثر من 5000 قطعة.
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