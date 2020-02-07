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الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أقنع مسئولو نادي الزمالك، محمودعلاء مدافع الفريق بالبقاء خلال الفترة المقبلة وغلق الباب بشكل نهائي على الرحيل بعد العروض التي وصلت إليه في وقت سابق.

واتفق مسئولو الزمالك مع اللاعب على التجديد مقابل 12 مليون جنيه في الموسم الواحد بعد الجلسة التي تمت معه في وقت سابق.

وجاء قرار إدارة الزمالك لما يمتلكه علاء من قدرات وإمكانيات عالية والخوف من تأثر الخط الخلفي للفريق بشكل سلبي لذلك حسموا ملف التجديد له مبكرًا.

وسبق وتلقى اللاعب عرض تركي في يناير الماضي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي أغلقت الباب بشكل نهائي على التفريط فيه.

ويعاني الزمالك من تذبذب في مستوى باقي المدافعين وعدم تقديم مستوى ثابت حتى الآن وهو ما جعلهم يتمسكوا ببقاء علاء.
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