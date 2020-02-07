بعد رحيل لينين الرملي .. تعرف على أبرز أعماله الفنية وعلاقته بمحمد صبحي

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب المسرحي لينين الرملي، عن عمر ناهز ال٧٥ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد وأدب المسرح عام 1970.





قدم الرملي أعمالا متنوعة في التليفزيون والسينما إلى جانب المسرح وكانت أبرز أعماله السينمائية بخيت وعديلة والعميل 13 والإرهابي، كما نجح في تقديم أعمال تليفزيونية خالدة مثل هند والدكتور نعمان، حكاية ميزو، ومبروك جالك ولد، وعلى خشبة المسرح قدم العديد من المسرحيات التي جعلت منه اسما مميزا في تاريخ المسرح العربي ومن بين هذه الأعمال سك على بناتك، سكة السلامة، عفريت لكل مواطن،أهلا يا بكوات.



ثنائية مع محمد صبحي



تعاون لينين الرملي مع الفنان محمد صبحي، وشكلا معًا ثنائيًا فنيًا مميزًا حيث ربطت بينهما علاقة إبداعية من نوع خاص، تجلى أثرها في العديد من المسرحيات التي قدمها سويا وشكلت علامة فارقة في تاريخ كل منهما، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وجهة نظر، تخاريف، الهمجي.