المركزي الروسي يخالف التوقعات ويخفض سعر الفائدة

خالف البنك المركزي الروسي التوقعات ليقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلي ستة بالمئة، مقلصا تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالي وسط تضخم متباطئ، وقال إنه قد يجري مزيدا من الخفض خلال اجتماع قادم.





تماشى الخفض مع متوسط التوقعات، وإن كان قد فاجأ البعض الذين توقعوا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وسط تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ومخاطر من زيادة الإنفاق العام تحت حكومة روسية جديدة.





وفي استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي، توقع معظم المحللين أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.





وقال البنك في بيان: ”إذا تطور الوضع بما ينسجم مع توقعنا الأساسي، فإن بنك روسيا سيبقي على احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا خلال اجتماعاته القادمة‭“‬.





عزا البنك خفض سعر الفائدة إلى أن ”تباطؤ للتضخم يتجاوز التوقعات“.





كان التضخم تباطأ إلى 2.4 بالمئة في يناير، بعد أن نزل عن هدف البنك المركزي البالغ أربعة بالمئة قبل عدة أسابيع من ذلك.