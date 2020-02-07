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بعد رحيل لينين الرملي.. تعرف على سر اسمه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:50 م
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رحيل لينين الرملي
رحيل لينين الرملي
شيماء عطية
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رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب المسرحي لينين الرملي، عن عمر ناهز الـ٧٥ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقدم لنين الرملي العديد من الأعمال المسرحية الرائعة، واشترك لنين الرملي مع الفنان محمد صبحي في العديد من الأعمال.

ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد وأدب المسرح عام 1970.

تسبب في تعرضه لمواقف طريفة، كما أوضح في حوارات صحفية، أن بعضها وصل إلى حد المضايقات في بداية حياته فالبعض كان يظنه أنثى قبل أن يراه وآخرون يتساءلون هل هو مسلم أم مسيحي.

سر اسمه

وكشف الرملي عن سر اسمه، موضحا أن والديه هما من أطلقا عليه هذا الاسم لأنهما كانا اشتراكيين وكان والده معجبا بالزعماء الاشتراكيين، كما أطلق والده على أبناء عمومته أسماء ستاليين ومولوتوف.

رفض تغيير اسمه

إلى جانب ذلك واجه الرملي مشكلات في النشر باسمه خصوصا في فترة حكم جمال عبدالناصر حيث كان محسوبا على الجانب اليسارى، لكنه رفض تغيير اسمه رغم ضغوط المقربين منه حتى أن المخرج جلال الشرقاوى نشر مسرحيته "إنهم يقتلون الحمير" باسم فتحي الرملي وهو ما أزعجه وطالبه بعدم تكرار ذلك.
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