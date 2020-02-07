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وفاة الكاتب لينين الرملي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:37 م
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لينين الرملي
لينين الرملي
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انتقل الكاتب الكبير لينين الرملي إلى رحمة الله، اليوم الجمعة الموافق 7/2/2020، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 74 عامًا، وهو من أشهر كتاب المسرح في مصر.

وولد لينين الرملي في يوم 18 أغسطس 1945 بمحافظة القاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته، واسمه بالكامل لينين فتحي عبد الله فكري الرملي.

ومن أشهر مسرحيات لينين الرملي: "تخاريف - انتهى الدرس يا غبي - أهلا يا بكوات - وداعا يا بكوات -عفريت لكل مواطن - الشيء - الكابوس - سعدون المجنون - بالعربي الفصيح - وجهة نظر - الهمجي - أنا وشيطاني - الحادثة - سكة السلامة - سك على بناتك - اعقل يا دكتور".

يعود اسم "لينين" الذي صاحب لينين الرملي طوال حياته، إلى والد الرملي، فتحي الرملي، الصحفي الذي فتنته الشيوعية وزعيماها، فلاديمير لينين، وجوزيف ستالين، فأطلق على ابنيه أسماءهما "لينين" و"ستالين".

لكن لينين الرملي لم يكن شيوعيًا، بل كان لديه عداء طبيعي للشيوعية، وكان من دعاة الحرية، وساخرا من كل أنواع الديكتاتورية، كما عبّرت عن ذلك أعماله الساخرة والدرامية.
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