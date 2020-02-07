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عاجل.. وفاة لينين الرملي الكاتب المسرحي الكبير عن عمر يناهز 74 عامًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:39 م
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لينين الرملي
لينين الرملي
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رحل عن عالمنا الكتب المسرحي الكبير لينين الرملي اليوم الجمعة الموافق الـ7 من يناير 2020، بعد صراع طويل مع المرض.

بداية لينين الرملي

وبدأ لينين الرملي أشهر كتاب المسرح المصري والعربي، مسيرته بالتعاون مع الفنان محمد صبحي وقدما للمسرح المصري روائع الأعمال، التي شهدت نجاحًا كبيرًا.

الميلاد والانطلاقة

ولد لينين الرملي في الـ18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحي.

أعمال لينين الرملي

قدم  لينين الرملي العديد من الأعمال المسرحية أشهرها، سك على بناتك للمهندس وتخاريف ووجهة نظر لصبحي، كما كتب للزعيم سلسلة بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو لسمير غانم وبرج الحظ لمحمد عوض.

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