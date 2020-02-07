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نيسان ليف تحطم الرقم القياسي لأطول رحلة سيارة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:26 م
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نيسان ليف
نيسان ليف
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أكملت السيارة الكهربائية بالكامل نيسان ليف ذاتية القيادة، رحلة بطول 370 كيلومتراً حول بريطانيا، من تلقاء نفسها، وهي أطول رحلة تم تنفيذها حتى الآن على الطرق في المملكة المتحدة بواسطة سيارة ذاتية القيادة.

تم تجهيز سيارة نيسان ليف الكهربائية لإتمام هذه الرحلة بثمانية ماسحات ضوئية ليزرية و 7 كاميرات ورادار وست وحدات تحكم لرعاية جميع التقنيات والبيانات.

وتقول نيسان إن تقنية تحديد المواقع المتقدمة والمستخدمة في السيارة تسمح لها بتقييم محيطها واتخاذ قرارات حول كيفية التنقل في الطرق والعقبات.

خلال الرحلة، التي اطلق عليها جراند درايف، سافرت السيارة على مجموعة من الطرق إلى جانب حركة المرور، من الممرات الريفية إلى الطريق السريع M1، وكان يتم تنشيط التكنولوجيا المستقلة على طول الطريق كلما احتاجت السيارة إلى إيقاف الممرات أو تشغيلها أو تغييرها.

وقال ديفيد موس رئيس قسم البحث والتطوير في نيسان في أوروبا، "تمثل الرحلة الناجحة بالتأكيد علامة بارزة للسيارات ذاتية القيادة، وتُظهر أنه في سيناريو مثالي، يمكنهم السير على الطرق بين السائقين البشر". 


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