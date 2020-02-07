تفاصيل لقاء البطريرك الراعي مع بابا الفاتيكان

التقى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، في حضرة الفاتيكان، غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك مع أصحاب الغبطة البطاركة يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الانطاكي، يوسف العبسي بطريرك أنطاكية للروم الملكيين الكاثوليك، الكردينال لويس ساكو بطريرك بابل للكلدان، إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، غريغوار بطرس العشرون غبرويان كاثوليكوس كيليكيا للأرمن الكاثوليك، الذين بحثوا مع قداسته قضايا كنسية إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وقد تسلم قداسته من الكردينال الراعي مذكرة تتضمن شرحًا مفصّلًا عن الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وقال البطريرك الراعي، بعد اللقاء: "لقاؤنا اليوم مع قداسة الحبر الأعظم، كان بطلب من البطاركة الشرقيين الكاثوليك الستة، وقد عملنا على تحضير ورقة تضمّنت المواضيع التي أردنا طرحها مع الحبر الأعظم، وعلى رأسها القضايا والشؤون الكنسيّة التي كنا بحاجة الى مناقشتها مع قداسة البابا، الذي أعطانا بدوره توجيهاته ونظرته للأمور الكنسيّة، وشعرت بسعادة كبيرة لأن قداسته مدرك لأمور وقضايا الكنائس في الشرق الأوسط وأهمية وجود المسيحيين ودورهم ورسالتهم مع شركائهم المسلمين."





وأضاف غبطته: "الموضوع الثاني الذي طرحناه، كان استعراضًا سريعًا للأوضاع العامة في بلداننا العربية، أي لبنان وسوريا والعراق ومصر، حيث كانت قراءة للأوضاع الراهنة، من حروب وأزمات أدّت الى هجرة المسيحيين بشكل خاص، الأمر الذي أوجب علينا متابعة أوضاعهم أينما تواجدوا وتنظيم زيارات رسولية، تبعًا لقرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وتطرّقنا أيضًا الى موضوع منطقة الخليج، والتي كانت تابعة في الأساس لولاية البطاركة وقد تمّ انتزاعها جرّاء ظروف تاريخيّة



وختم الكردينال الراعي: " لقاؤنا اليوم كان مناسبة للتأكيد على أهميّة كلمة وموقف قداسة البابا لشعوبنا المسيحيّة ومنطقتنا، التي تعيش نموذج عيش مشترك مع المسلمين لبناء اوطاننا والحفاظ على تراثها الغني. الى جانب التشديد على دور الكرسي الرسولي وعلاقاته الدبلوماسية مع الاسرة الدولية من اجل وضع حدّ للحروب والنزاعات التي يعاني منها عالمنا العربي".