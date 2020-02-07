Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل لقاء البطريرك الراعي مع بابا الفاتيكان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
التقى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، في حضرة الفاتيكان، غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك مع أصحاب الغبطة البطاركة يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الانطاكي، يوسف العبسي بطريرك أنطاكية للروم الملكيين الكاثوليك، الكردينال لويس ساكو بطريرك بابل للكلدان، إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، غريغوار بطرس العشرون غبرويان كاثوليكوس كيليكيا للأرمن الكاثوليك، الذين بحثوا مع قداسته قضايا كنسية إضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وقد تسلم قداسته من الكردينال الراعي مذكرة تتضمن شرحًا مفصّلًا عن الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال البطريرك الراعي، بعد اللقاء: "لقاؤنا اليوم مع قداسة الحبر الأعظم، كان بطلب من البطاركة الشرقيين الكاثوليك الستة، وقد عملنا على تحضير ورقة تضمّنت المواضيع التي أردنا طرحها مع الحبر الأعظم، وعلى رأسها القضايا والشؤون الكنسيّة التي كنا بحاجة الى مناقشتها مع قداسة البابا، الذي أعطانا بدوره توجيهاته ونظرته للأمور الكنسيّة، وشعرت بسعادة كبيرة لأن قداسته مدرك لأمور وقضايا الكنائس في الشرق الأوسط وأهمية وجود المسيحيين ودورهم ورسالتهم مع شركائهم المسلمين."


وأضاف غبطته: "الموضوع الثاني الذي طرحناه، كان استعراضًا سريعًا للأوضاع العامة في بلداننا العربية، أي لبنان وسوريا والعراق ومصر، حيث كانت قراءة للأوضاع الراهنة، من حروب وأزمات أدّت الى هجرة المسيحيين بشكل خاص، الأمر الذي أوجب علينا متابعة أوضاعهم أينما تواجدوا وتنظيم زيارات رسولية، تبعًا لقرارات المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، وتطرّقنا أيضًا الى موضوع منطقة الخليج، والتي كانت تابعة في الأساس لولاية البطاركة وقد تمّ انتزاعها جرّاء ظروف تاريخيّة

وختم الكردينال الراعي: " لقاؤنا اليوم كان مناسبة للتأكيد على أهميّة كلمة وموقف قداسة البابا لشعوبنا المسيحيّة ومنطقتنا، التي تعيش نموذج عيش مشترك مع المسلمين لبناء اوطاننا والحفاظ على تراثها الغني. الى جانب التشديد على دور الكرسي الرسولي وعلاقاته الدبلوماسية مع الاسرة الدولية من اجل وضع حدّ للحروب والنزاعات التي يعاني منها عالمنا العربي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بابا الفاتيكان البطريرك الراعي

أخبار تهمك

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 20 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 17 ساعة

أول تحرك من فايلر للاستعداد لموقعة صن داونز النارية

منذ ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 16 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status