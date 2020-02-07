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محاولات لحل أزمة كارتيرون وفرجاني ساسي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:32 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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يرغب مسئولو نادي الزمالك في تصفية الأجواء بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والتونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط بسبب الأزمة بينهما.

واستبعد المدرب لاعبه من قائمة مباراة حرس الحدود الأخيرة ببطولة الدوري لغيابه عن مران المستبعدين بدون الحصول على إذن وسفره إلى تونس.

ويرغب مسئولو الزمالك في إعادة اللاعب للاستفادة منه في الفترة المقبلة وسط ضغط اللقاءات على كافة المستويات المحلية والقارية والحاجة إلى خبراته.

ويلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي، وبعدها لقاء القمة أمام الأهلي يوم 20 من الشهر ذاته في السوبر المصري.
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الكلمات المفتاحية

محاولات كارتيرون فرجاني ساسي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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