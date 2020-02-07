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أول تحرك من فايلر للاستعداد لموقعة صن داونز النارية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم الجمعة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ورفض السويسري رينيه فايلر، الراحة وقرر استمرار التدريبات بعد مباراة بيراميدز بالأمس؛ استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري.

 

أول تحرك من فايلر للاستعداد لموقعة صن داونز النارية

ويبدو أن فايلر بدأ مبكرا في تلاشي الخطأ الذي وقع فيه الأهلي الموسم الماضي ضد صن داونز، والتعود على اللعب في وقت مختلف عن المعتاد، حيث أجري السويسرى مران الأهلي الجماعي في ساعة مبكرة لأول مرة حيث انطلقت التدريبات في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

 

وحقق الأهلي الفوز على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ليتصدر الفريق الأحمر ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 39 نقطة.

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