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طبيب أصالة عن ارتباطهما: "ما ادام صار هيك لازم نتزوج" (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:58 م
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اصالة وطبيبها
اصالة وطبيبها
ولاء عبد الناصر
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كشف فادي نصر الطبيب الخاص بأصالة حقيقة ارتباطه بالمطربة أصالة، وذلك خلال مقابلته مع الإعلامية بوسي شلبي فى برنامج "أحلي النجوم" الذي يذاع على قناة المحور.


وأضاف فادي نصر ما تردد حول ارتباطه بأصالة نصري بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان ، مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة قائلا"الناس لقوا مادة يحكوا فيها مش أكتر، إنما دي شائعة بالتأكيد"

واستكمل "فادي" مازحاً" اتواصلت مع أصالة وقولت لها مادام صار هيك لازم نتزوج".

يشار إلى أن شائعة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص انتشرت بشكلٍ كبير خلال الساعات الماضية وتدوالها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر أصالة صور تجمعها بهذا الطبيب عقب انفصالها عن زوجها طارق العريان.
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