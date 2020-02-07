انتحار ربة منزل بتناولها "قرص غلال سام" في المنيا

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من مستشفى أبوقرقاص العام بوصول جثة لربة منزل إلى المستشفى.



ونتقل كل من: النقيب إسلام زين معاون أول، والنقيب محمد إسماعيل، والنقيب مروان نصر معاونى المباحث، إلى مكان البلاغ وتين أن الجثة "ب.ر. م "، 26 عاما، ربة منزل، وصلت للمستشفى جثة هامدة، وبالكشف عليها تبين أنها تناولت قرص الغلة السام.



وتبذل أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف أسباب الوفاة، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتحرت ربة منزل بعد تناولها قرص الغلة السام، في ظروف غامضة، بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، ونقلت جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.