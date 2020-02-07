اخيراً الوضع المظلم يصل إلى واتساب لمستخدمي نظام iOS

يقترب تطبيق واتساب - WhatsApp من طرح الوضع المظلم لنظام iOS، حيث اكتشف عدد من المستخدمين المشاركين في البرنامج التجريبي لـ TestFlight، ميزة الوضع المظلم في أحدث نسجة تجريبية، وفقًا لتقارير MacRumors، وهذا يؤكد أن ميزة الوضع المظلم ستكون متاحة قريبًا بشكل رسمي.





يذكر أن WhatsApp قد طرح ميزة الوضع المظلم في الإصدارات التجريبية لمستخدمي نظام الأندرويد - Android.





لا يوجد أي تحديد دقيق للوقت الذي ستتوفر فيه ميزة الوضع المظلم لـ iOS ولكن لن يستغرق وقتا طويلا.







