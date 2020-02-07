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وزيرة التضامن تعتمد لائحة المال الدائم تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:21 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال، وذلك انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها التام بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية في النهوض بالمجتمع ودورها من خلال البرامج بالمساهمة في دعم البرامج الخيرية والخدمية والاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية وخاصة في مجال رعاية وحماية الاطفال بلامأوي.

وأشارت القباج إلي أن الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في اسناد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف الي تمكين الاطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )، ويحقق الدمج المجتمعي لأبناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط.

وتابعت: أن ذلك يغير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول أفراد المجتمع إلي المؤسسات ونقل الصورة إلي المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية علي المؤسسات ومشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للاطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ودعت القباج المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الأهلية" بضرورة التعاون والتواصل من أجل دمج الأطفال داخل المجتمع مرة اخري.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن

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