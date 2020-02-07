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تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:21 م
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جانب من الحفل
جانب من الحفل
بسام عبدالحميد
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كرم الإذاعي فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، ورئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام، ٦٣ طالبا وطالبة من المتفوقين دراسيًا في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وخريجي الكليات، للعام الثاني على التوالي، لتكريم أبناء عائلة الهمامية المتفوقين.

وقال الإذاعي القدير فهمى عمر، رئيس الإذاعة الاسبق، ان هذه الجائزة الهدف منها حث الشباب والفتيات من ابنائنا الطلاب على التفوق والإجادة، مشددًا ان العلم يرفع مكانة البشر ويؤكد على الإعادة والتميز والقدرة على مواجهة التطور الكبير الحادث على مستوى العالم.

وقال محمد يوسف، امين عام اتحاد الهمامية، لن الجائزة هدفها دعم التواصل الاجتماعي بين الجميع، خاصة وأن الاتحاد له العديد من الأهداف والنشاطات المتنوعة.

وفي نهاية الحفل، منح الإذاعي الكبير، الطلاب المتفوقين في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية، والثانوية، والجامعية درعا ومبلغا ماليا، في حفل رسمي، بقرية الرئيسية بنجع حمادي، بحضور عدد من القيادات الشعبية.
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
تكريم 63 طالبا وطالبة من المتفوقين ضمن جائزة الإذاعي فهمي عمر (صور)
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