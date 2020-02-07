ننشر الحالة الصحية للمصريين المصابين في حادث انفجار مركب بالسعودية

حصلت بوابة "الفجر"، على معلومات حول حالة الصيادين المصريين الثلاثة المحتجزين بأحد المستشفيات بمدينة جازان السعودية بعد انفجار مركبهم إثر اصطدامهم بلغم بحري في المياه السعودية اليمنية، تفيد بأن حالة المواطن المصري "عادل حربي دعورة" مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بجرح قطعي في الرأس وحريق في نصف وجهه.



وأما الثاني فهو " شادي حسن" مقيم بدمياط، مصاب بمزع في الكتف، والثالث "فوزي الدبياني" مقيم بكفر الشيخ، مصاب بسحجات في ظهره، وأنهم من المحتمل إن يتم إخراجهم جميعا من المستشفي اليوم الجمعة بعد تحسن حالتهم الطبية.



يذكر أن "الفجر" قد انفردت أمس الخميس بنشر تفاصيل حادث إنفجار مركب صيد تابع لمؤسسة "الحربي للأسماك" ومقرها السعودية وعلي متنه 6 صيادين مصريين علي الحدود البحرية اليمنية السعودية بعد إصطدامهم بلغم بحري، مما أدي إلي مقتل 3 صيادين وهم "سعد بسيوني وهيب"، " عبد الحكيم وهيب"، " صابر قدرة " وإصابة 3 أخرين.