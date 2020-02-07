Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوسي شلبي توضح حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:15 م
Advertisements
اصالة
اصالة
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نفت الإعلامية بوسي شلبي، حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها السوري فادي، وذلك خلال برنامجها الخاص "أحلى النجوم" الذي يذاع على قناة المحور.

وقابلت بوسي شلبي الطبيب فادي فى الرياض لتأكد للجمهور عن حقيقة هذه الشائعة وأن أصالة لا تربطها علاقة مع هذا الطبيب إلا فى حدود أنه الطبيب الخاص بها.

وقال "فادي" أثناء حواره مع بوسي شلبي أن هذه الشائعة لا تمث للحقيقة بشيء، وإن الجمهور نشر هذه الشائعة لمجرد أنها مادة يتحدث عنها مازحاً "اتواصلت مع أصالة وقولتلها ما ادام صار هيك لازم نتزوج".

جدير بالذكر أن خبر ارتباط أصالة بطيببها انتشر خلال الساعات الماضية وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج استمر لما يقرب من 14 عاما .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان افلام عادل امام افلام جديدة اصالة وطبيبها اصالة اخبار الفن

أخبار تهمك

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 20 ساعة

أول تحرك من فايلر للاستعداد لموقعة صن داونز النارية

منذ أقل من ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ أقل من نصف ساعة

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 19 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 5 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 16 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. حقيقة إصابة محمود الجندي بـ"شلل"

"ده متجوز قريبتي".. أصالة تهدد زوج أنغام بالذبح

أنغام ترد لـ "الفجر الفني" على صلحها مع أصالة

حقيقة زواج طارق العريان من نسرين طافش!

"اللحظات اللي بعتني فيها".. شائعات الطلاق تلاحق أصالة وطارق العريان و"ذاك الغبي" يفضح أمرهما

نسرين طافش "مش خطافة رجالة".. القصة كاملة حول طلاق أصالة وعلاقة الآخيرة به

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

07:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status