بوسي شلبي توضح حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها

نفت الإعلامية بوسي شلبي، حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها السوري فادي، وذلك خلال برنامجها الخاص "أحلى النجوم" الذي يذاع على قناة المحور.



وقابلت بوسي شلبي الطبيب فادي فى الرياض لتأكد للجمهور عن حقيقة هذه الشائعة وأن أصالة لا تربطها علاقة مع هذا الطبيب إلا فى حدود أنه الطبيب الخاص بها.



وقال "فادي" أثناء حواره مع بوسي شلبي أن هذه الشائعة لا تمث للحقيقة بشيء، وإن الجمهور نشر هذه الشائعة لمجرد أنها مادة يتحدث عنها مازحاً "اتواصلت مع أصالة وقولتلها ما ادام صار هيك لازم نتزوج".



جدير بالذكر أن خبر ارتباط أصالة بطيببها انتشر خلال الساعات الماضية وتداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج استمر لما يقرب من 14 عاما .