Advertisements
Advertisements
Advertisements

وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
منى صموئيل _ تصوير: محمد فتحي
Advertisements
وصلت إلى دار الحكمة، مقر نقابة الأطباء، الدكتورة سلمي حسونة إحدي طبيبات المنيا المصابات في الحادث، حيث سجلت حضورها في الجمعية العمومية الطارئة.

وتوافد الأطباء، في العاشرة صباحا، على دار الحكمة للتسجيل بالحضور فى الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها اليوم.

وتناقش الجمعية العمومية الطارئة تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج - وفق تعبير النقابة - عن التعسف الإداري، حيث جاء الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منصف يناير الماضي.

وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 19 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 15 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعة

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 15 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

12:57 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status