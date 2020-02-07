وصول احدى طبيبات "حادث المنيا" لحضور عمومية الأطباء الطارئة .. (صور)

وصلت إلى دار الحكمة، مقر نقابة الأطباء، الدكتورة سلمي حسونة إحدي طبيبات المنيا المصابات في الحادث، حيث سجلت حضورها في الجمعية العمومية الطارئة.



وتوافد الأطباء، في العاشرة صباحا، على دار الحكمة للتسجيل بالحضور فى الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها اليوم.



وتناقش الجمعية العمومية الطارئة تداعيات حادث طبيبات المنيا، الناتج - وفق تعبير النقابة - عن التعسف الإداري، حيث جاء الدعوة للعمومية بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه مصرع ثلاث وإصابة 12، أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة "صحة المرأة" بمعهد التدريب في القاهرة، منصف يناير الماضي.



