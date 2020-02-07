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إخلاء سبيل 14 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية (أسماء)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل 15 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وهم كل من:

1- إسماعيل محمدى إسماعيل
2- مدحت عبد السلام محمود إبراهيم  
3- موسي عز الرجال موسي
4- أحمد حسام محمد سليمان
5- معاذ محمد عليوة محمد
6- أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي
7- محمود أحمد جمعة الجويلي
8- محمد رجب عبد الله حسن
9- السيد أحمد محمود دلالة
10- عبد الخالق متوليى عبد السميع متولي
11- صبحى محمد السيد وهبة
12- إبراهيم أبو زيد على السيد
13- يوسف علاء الدين محمد أبو العلا
14- محمود علاء الدين محمد أبو العلا
15- محمود محمد سليمان

وكانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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الكلمات المفتاحية

انضمام لجماعة ارهابية اخلاء سبيل

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