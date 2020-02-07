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الصحة العالمية: الدول تواجه نقصا في المعدات الوقائية لمواجهة كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد أي لقاح يعالج فيوس كورونا حتى الآن، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضحت "الصحة العالمية"، أن دول العالم تواجه نقصا في المعدات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد أكد الرئيس الصيني شى جين بينج أنّ بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ، وأن اقتصاد الصين لن يتأثر بظهور هذا الفيروس القاتل.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروسات الصحة العالمية

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