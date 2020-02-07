"الفجر الفني" يكرم مطرب المهرجانات حسن شاكوش

كرم موقع "الفجر الفني"، مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، بعد ساعات من تصدره موقع "الساوند كلاود" بأغنيته الجديدة "بنت الجيران".

وأشار "شاكوش"، خلال ندوته التي نظمت داخل "الفجر"، إلى أنه كان نائمًا، واستيقظ على اتصالات هاتفية من أصدقاءه والمقربين له الذين قدموا له التهنئات بحصوله على المرتبه الثانية في الموقع بأغنية "بنت الجيران".









جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، حصل مؤخرًا على الدرع الذهبي من إدارة موقع يوتيوب العالمي، بعد تخطي قناته الرسمية حاجز المليون مشترك، فضلًا عن دخوله في عالم البيزنس، حيث قام بافتتاح محل لتصفيف الشعر.