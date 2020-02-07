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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 7-2-2020 في سوق العبور

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:27 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
وكالات
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أسعار الخضراوات
حافظت أسعار الخضراوات على الاستقرار اليوم الجمعة بسوق الجملة بالعبور، حيث تحافظ الأسعار على استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية نتيجة استقرار حالة العرض والطلب وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات، وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 3- 5 جنيهات، بينما تراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات، وتراوح كيلو البصل 4 - 6.5 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.


تراوح سعر الباذنجان الرومى ما بين 4-6 جنيهات، فيما تراوح سعر الكوسة 9-12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها، وتراوح سعر الملوخية بين 4-5 جنيهات، فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها، وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات، وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها، وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة
سجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الجوافة 7.5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو، وسجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.
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