مفاجأة مدوية.. الزمالك حاول ضم شريف إكرامي بعد أزمته في الأهلي





كشف إكرامي الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن مفاجأة مدوية بشأن نجله شريف حارس مرمى الأحمر الحالي.

وأكد إكرامي، أن مسئولو الزمالك تفاوضوا معه في وقت سابق، لضم نجله إلى القلعة البيضاء في موسم 2016.

وقال إكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية، إن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحدث معه هاتفياً خلال أزمة نجله مع الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي من أجل جس النبض حول إمكانية ضم الحارس الأهلاوي.

وتابع وحش إفريقيا: " رئيس الزمالك أكد لى أن باب الزمالك مفتوح أمام شريف في أي وقت.. إذا قرر الرحيل من الأهلي".

وأكمل:" أبلغب مرتضى منصور أن الزمالك فريق كبير، ولكن من الصعب أن ينتقل إليه شريف".

وكان شريف أكرمي قد دخل في أزمة مع مارتن يول حينما أنتقد المدرب الهولندي مستوى شريف مع الأهلي وتحديداً عقب مباراة أسيك أبيدجان الأيفواري ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال تولي مارتن يول تدريب الأهلي وهي الأزمة التي تصاعدت بين الحارس الدولي والمدرب الهولندي وغاب بعدها شريف عن تشكيل الأهلي فترة طويلة إلى أن رحل مارتن يول عن الفريق.