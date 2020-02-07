Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements
أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال إثر تعرضهم لحادثين سير بالمنيا، أحدهما على الطريق الصحراوي والأخرى بالطريق الزراعي المارين على محافظة المنيا.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 4 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المار على مركز ملوي.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين إصابة كل من: روجينا مخلص محمد 13 سنه، طالبه، مصابه بنزيف بالمخ تم تحويلها الى مستشفى المنيا الجامعي، منه الله حافظ 14 سنه، اسماء محمد مصطفى، 36 سنه، هبه عاطف عبد الحفيظ، 10 سنوات، مقيمين جميعا في معصره حلوان بالقاهره، تم تحويلهم إلى مستشفى ملوي العام.

وعلى جانب آخر، تبلغت شرطة النجدة بالمنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وآخري ميكروباص على الطريق الزراعي المار أمام مركز ابوقرقاص.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم: كريم نبيل ثابت، 33 سنه، سائق، مقيم بمركز ملوي،مصاب اشتباه كسر بالساقين، واسحاق خيري ابراهيم، 21 سنه،طالب، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر بالساق اليمني، اسماء خليل ابراهيم،21 سنه، طالبه، مقيمه بمركز ملوي،مصابه بجرح قطعي بطول 2 سم، نعمه سليمان، 40 سنه، محاميه، مقيمه بمركز ديروط، بمحافظه اسيوط مصابه بكدمات بالعين اليسرى، وتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أبوقرقاص جنوبي المنيا.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اصابة اشخاص

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 19 ساعة

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 15 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 18 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 15 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 18 ساعة

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 15 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

12:57 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status