بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال إثر تعرضهم لحادثين سير بالمنيا، أحدهما على الطريق الصحراوي والأخرى بالطريق الزراعي المارين على محافظة المنيا.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 4 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المار على مركز ملوي.



وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين إصابة كل من: روجينا مخلص محمد 13 سنه، طالبه، مصابه بنزيف بالمخ تم تحويلها الى مستشفى المنيا الجامعي، منه الله حافظ 14 سنه، اسماء محمد مصطفى، 36 سنه، هبه عاطف عبد الحفيظ، 10 سنوات، مقيمين جميعا في معصره حلوان بالقاهره، تم تحويلهم إلى مستشفى ملوي العام.



وعلى جانب آخر، تبلغت شرطة النجدة بالمنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وآخري ميكروباص على الطريق الزراعي المار أمام مركز ابوقرقاص.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم: كريم نبيل ثابت، 33 سنه، سائق، مقيم بمركز ملوي،مصاب اشتباه كسر بالساقين، واسحاق خيري ابراهيم، 21 سنه،طالب، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكسر بالساق اليمني، اسماء خليل ابراهيم،21 سنه، طالبه، مقيمه بمركز ملوي،مصابه بجرح قطعي بطول 2 سم، نعمه سليمان، 40 سنه، محاميه، مقيمه بمركز ديروط، بمحافظه اسيوط مصابه بكدمات بالعين اليسرى، وتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أبوقرقاص جنوبي المنيا.



وتحررت المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.