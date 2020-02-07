'البالطو الأبيض': هناك قرى يجرى بها عمليات ختان للإناث في وقت واحد

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة البالطو الأبيض لمكافحة ختان الإناث، إن ختان الإناث له أضرار على المدى القريب والبعيد، حيث أنه يؤثر على المرأة بعد زواجها، وعلى درجة استمتاعها في حياتها الزوجية.



وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن ختان الإناث قد يكون أحد الأسباب الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، منوها بأن الطفلة عندما تجرى لها عملية الختان تتعرض لصدمة نفسية كبيرة.



وأضافت مؤسس مبادرة البالطو الأبيض لمكافحة ختان الإناث، أن المشرط الذي يستخدم في عملية الختان قد يكون سببا في نقل العدوى، حيث هناك قرى قد يجرى بها عملية الختان لعدة فتيات في وقت واحد.

