بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل 18 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة وذلك بتدابير احترازية.



وجاءت أسماء المتهمين المخلى سبيلهم هم كل من:



1- أحمد السيد محمود مصطفى

2- إبراهيم أحمد إبراهيم محمود

3- عادل محمد علي محمد

4- حسن أحمد محمد عمر

5- بهاء السيد عبد العزيز محمد

6- محمد فوزي عبد الستار محمد

7- رزق عبد التواب رزق حواس

8- محمود حسن محمود محمد

9- عادل محمد حفني حسن

10- عبد الله عيسي علي عيسى

11- عشري عبد الحليم عبد الغني عثمان

12- محمود ربيع محمد محمود

13- ياسر عبد الناصر عبد الباسط طلب

14- عبد الرحمن عطيه عبد الحميد علي

15- عياد سيد طليبة حميدة

16- أحمد علي عبد الحميد خليل

17- محمد محمد محمد أبو عجور

18- مجدي محمد سعيد فودة



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

