Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل 18 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة وذلك بتدابير احترازية.

وجاءت أسماء المتهمين المخلى سبيلهم هم كل من:

1- أحمد السيد محمود مصطفى
2- إبراهيم أحمد إبراهيم محمود
3- عادل محمد علي محمد
4- حسن أحمد محمد عمر
5- بهاء السيد عبد العزيز محمد
6- محمد فوزي عبد الستار محمد
7- رزق عبد التواب رزق حواس
8- محمود حسن محمود محمد
9- عادل محمد حفني حسن
10- عبد الله عيسي علي عيسى
11- عشري عبد الحليم عبد الغني عثمان
12- محمود ربيع محمد محمود
13- ياسر عبد الناصر عبد الباسط طلب
14- عبد الرحمن عطيه عبد الحميد علي
15- عياد سيد طليبة حميدة
16- أحمد علي عبد الحميد خليل
17- محمد محمد محمد أبو عجور
18- مجدي محمد سعيد فودة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تنظيم داعش الارهابي اخلاء سبيل

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 15 ساعة

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 19 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ أقل من ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 18 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 15 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

12:57 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status