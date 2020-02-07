ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات

صعدت أسعار الدولار بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية مع مراقبة تطورات فيروس كورونا.









وتسبب انتشار الفيروس الصيني في وفاة أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة داخل الصين، مع تحذيرات جديدة حيال الأثر الاقتصادي للكورونا كون الصين هي ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الخميس، إن إنتاجية العمالة الأمريكية ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة خلال العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، كما تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بنحو 15 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.





وأعلنت الصين بالأمس خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف وهو القرار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.





ومن المقرر إعلان معدل البطالة في الولايات المتحدة وتقرير الوظائف الشهري في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.0958 دولار، بينما تراجعت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتسجل 109.83 ين.





واستقر الدولار أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2930 دولار، بينما ارتفع أمام العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 0.9758 فرنك.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة ليصل إلى 98.586.