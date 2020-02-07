Advertisements
Advertisements
Advertisements

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمحافظة الجيزة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
Advertisements
شنت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.

وشملت الحملة شارعي الشعب وجمال الدين الأفغاني، وتم رفع إشغالات تعيق حركة المارة والسيارات على الطريق، ومصادرتها والتحفظ عليها داخل مخزن الحي.

وفي نطاق حي شمال الجيزة، واصل رجال المرور بقيادة اللواء محمود عبد الرازق حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع.

وشن مسئولو المرور، بالتنسيق مع الحي حملات في شارع القومية بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، وشهدت رفع عدد من السيارات المتهالكة وإزالة المخالفات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة اشغالات

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 19 ساعة

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 18 ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 15 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ ساعة الا ربع

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 15 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 4 ساعات

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

رفع 210 طن قمامة وكافة إشغالات المنشات التجارية بالجيزة (صور)

حملات تموينية وإزالة إشغالات موسعة على المحلا بملوي ومطاي في المنيا

محافظ المنيا يتابع أعمال إزالة الإشغالات والمخالفات بشارع الحسيني

إغلاق مخزن للأدوية غير مرخص بالمنيا

محافظ الجيزة: حملات موسعة لرفع الإشغالات بأحياء والمراكز (صور)

التحفظ على 32 حالة إشغال طريق خلال حملة مكبرة بشرق الإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

12:57 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status