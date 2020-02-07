محافظ القاهرة يشدد على وقاية الطلاب من الإصابات المعدية

أنهت مدارس محافظة القاهرة، استعداداتها، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020، والتي تبدأ غدًا السبت، فضلًا عن تسليم جميع الكتب الخاصة بالترم الثاني.



وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على ضرورة توفير المناخ الصحى الملائم للطلاب والمتابعة، المستمرة للنظافة العامة للمدارس واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الاصابة بالأمراض المعدية ومتابعة الحالة الصحية، للطلاب مؤكدًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة بشكل دورى.



وطالب المحافظ بعمل فاعليات للتوعية الصحية من خلال الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات ومعسكرات النظافة واللوحات الارشادية بالمدارس مع توضيح الخطوات الإرشادية لتجنب العدوى والنظافة الشخصية والنظافة العامة في الطابور الصباحي والحصص المدرسية الأولى.



ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، بالإضافة الى قيام مديرى الإدارات والمدارس بالاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، والتأكد من صيانة الفصول وسلامة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها والاهتمام بنظافة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم.