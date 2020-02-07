Advertisements
Advertisements
Advertisements

"هحولك الورق لدولارات".. حبس عاطل بتهمة لنصب على محاسب بالقاهرة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 01:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على محاسب بزعم تحويل الجنيه إلى دولار في منطقة المعادي.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من إ م، 29 سنة، محاسب يفيد بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه لشراء تلك المادة من خارج البلاد.

وأضافت التحقيقات، أنه عقب ذلك قام بمقابلته وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وفي وقت لاحق اتصل بالمجني عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالي آخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا أنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة بمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه وتبين أنه يدعى "ب. م"، 30 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نصب المعادي

أخبار تهمك

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 4 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 18 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 15 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ ساعة و نصف

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

منذ ساعة الا ربع

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 15 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 15 ساعة

live بث مباشر مباراة الأهلي الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت هدف الأهلي الأول

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نيجيري يستولى على 16 ألف جنيه بالمعادي

القبض على صاحب مكتب عمالة لسرقته معرض سيارات بالزيتون

تفاصيل القبض على ساحر "آثار المنيا"

تحويل الأوراق البيضاء إلى دولارات.. حبس إفريقي بتهمة النصب على المواطنين بالمعادي

"سيدة" و"موقع إلكتروني".. سقوط أفريقي بتهمة النصب على المواطنين بالتجمع

تجديد حبس سيدة وشقيقها بتهمة النصب في التجمع الخامس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:45 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

صحيفة انجليزية تنشر تشكيلة يوفنتوس في حال التعاقد مع ميسي

12:57 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status