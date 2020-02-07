"هحولك الورق لدولارات".. حبس عاطل بتهمة لنصب على محاسب بالقاهرة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على محاسب بزعم تحويل الجنيه إلى دولار في منطقة المعادي.



كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من إ م، 29 سنة، محاسب يفيد بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه لشراء تلك المادة من خارج البلاد.



وأضافت التحقيقات، أنه عقب ذلك قام بمقابلته وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وفي وقت لاحق اتصل بالمجني عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالي آخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا أنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة بمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه وتبين أنه يدعى "ب. م"، 30 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة.



وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

